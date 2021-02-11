Главный редактор сайта «Медиазона» пожаловался на ухудшение самочувствия в спецприемнике Сахарово

В твитере Сергея Смирнова, который пока ведут его коллеги, условия содержания называют «адскими». Ранее стало известно, что арестованного перевели из четырехместной в двухместную камеру, где днем температура выше 30 градусов, а ночью батареи наоборот отключают. Смирнов также заметил, что режим в спецприемнике Сахарово стал более жестким, в течение нескольких дней проходили обыски, а арестованным не выдавали телефоны для звонков.

Арест Смирнова по обвинению в повторном нарушении правил проведения акции, вызвал большой резонанс. В его поддержку выступили десятки российских СМИ.