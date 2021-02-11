Явлинский: Протесты и ответная репрессивная реакция властей могут привести разрастанию фашизма

Протесты и ответная репрессивная реакция властей могут привести разрастанию фашизма. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Несколько месяцев назад появилось письмо 80 ученых мирового уровня из разных стран, — историки, психологи, социологи, которые занимаются изучением фашизма. Это письмо об угрозе фашизма в мире, о том, что он наступает опять. Я придаю этим вещам большое значение и вижу, как это происходит. Эти драки с ОМОНом и неадекватное применение силы против протестующих и бесконечные судебные процессы. Эти два процесса ведут к тому, чтобы он разрастался. Мало вам того репрессивного пакета, который принят, сейчас примут еще и будут принимать еще», — сказал он.