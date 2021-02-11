Явлинский: Борьба с коррупцией является переходом от национализма к национал-социализму

По мнению председателя федерального политкомитета партии «Яблоко» Григория Явлинского, борьба с коррупцией является переходом от национализма к национал-социализму. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас популизм и национализм распространены не только в России, это мировой тренд, очень серьезный, потому что дальше идет национал-социализм. Переходом от национализма к национал-социализму является борьба с коррупцией. Когда вы бесконечно – правда, безрезультатно, — рассказываете, что у этого дворец, у этого уточки, у этого яхты, давайте всех схватим, все поделим, у богатых заберем, бедным отдадим – это серьезное дело, я обязан об этом сказать. Опасности этого рода представляются настолько существенным и серьезными, что о них надо говорить незамедлительно, громко и вслух. Я сожалею о том, что это совпало с тем, что Алексея арестовали. Но это не отменяет категорической необходимости говорить об этом», — сказал он.

Ранее Григорий Явлинский опубликовал статью с резкой критикой в адрес арестованного политика Алексея Навального, обвинив заключенного под стражу оппозиционера в «разжигании примитивной социальной розни».