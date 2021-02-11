Президент Владимир Путин допустил, что сделает прививку от коронавируса к осени

Об этом он рассказал на встрече с главными редакторами российских СМИ, пишет газета «КоммерсантЪ».

Привиться, по словам Путина, он намерен в связи большим количеством предстоящих поездок. При этом, как отмечает издание, президент подчеркнул, что намерен предварительно проконсультироваться с врачами относительно сроков вакцинации, хотя и считает препарат «Спутник» лучшим в мире. В то же время российский лидер сказал, что не собирается, как он выразился, «обезьянничать» и прививаться перед камерами по примеру ряда мировых лидеров. В частности, так ранее сделал президент США Джо Байден. Отсрочку в получении вакцины от коронавируса Путин, по данным газеты, также объяснил специальным прививочным планом, в котором есть прививки от гриппа и пневмококка.

Ранее вопрос о том, когда президент пройдет вакцинацию от коронавируса, был поднят в декабре в ходе ежегодной пресс-конференции. Тогда Путин подчеркнул, что не прививался из-за возраста – ему сейчас 68 лет. На тот момент вакцинация от коронавируса была рекомендована людям в возрасте до 60 лет. Однако в феврале этого года Минздрав расширил перечень лиц, которые могут получить препарат, и на пожилых людей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце прошлого года утверждал, что Путин принял решение привиться против коронавируса и сам сообщит о своем решении «в обозримой перспективе».