Роскомнадзор начал требовать от интернет-изданий удалять материалы о воскресной акции в поддержку Алексея Навального

О претензиях ведомства уже рассказало томское СМИ ТВ-2 и сайт «Открытые медиа».

На фоне большого числа задержанных на прошедших митингах новую акцию в воскресенье соратники Навального предложили провести в формате флешмоба: выйти во двор с зажженным фонариком и выложить снимок в социальную сеть.

Силовые ведомства предупредили о недопустимости массовых беспорядков.

Первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сказал «Эху Москвы», что силовые ведомства действуют в рамках своей компетенции.

Сегодня же государственные агентства со ссылкой на источники сообщили об угрозе терактов на массовых акциях в России.