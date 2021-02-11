Владимир Кара-Мурза-младший потребует возбудить уголовное дело после расследования Bellingcat о его отравлении

В интервью телеканалу «Дождь» он сказал, что не «питает иллюзий» относительно перспектив возбуждения дела, но готов в судебном порядке дойти вплоть до ЕСПЧ.

Сегодня расследовательская группа рассказала о продвижениях сотрудников ФСБ, которые ездили по одним маршрутам с Кара-Мурзой. Обоим случаям, когда политик оказывался в больницах с отравлением, предшествовали поездки, в которых его негласно сопровождали силовики.



Журналист Bellingcat Христо Грозев в нашем эфире выразил убеждение, что слежка не была связана с политикой. Грозев отметил, что в двух поездках Кара-Мурзу сопровождал Константин Кудрявцев – фигурант другого расследования, касающегося отравления Алексея Навального.