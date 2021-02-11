Явлинский: Я сожалею, если эта статья кого-то задела, она обращена не к тем, кто выходил на улицу

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил сожаления, если его опубликованная статья кого-то задела. Политик подчеркнул, что статья была обращена не к тем, кто выходил на протестные акции, а к организаторам всего происходящего.

«Я сожалею, если эта статья кого-то задела. Эта статья обращена не к тем, кто выходил на улицу, а к тем, кто является затейниками этого всего, кто является организаторами этого. Простите, если кому-стало больно. Но политика очень серьезная и болезненная вещь», — сказал политик.

Также Явлинский подчеркнул, что в статье сказано, что «все, что происходит с Навальным, ничего не имеет с правом. «Это все политическое, что происходит с ним. Это какой-то пасьянс, башни Кремля, я в этом не разбираюсь, что вокруг него происходит. В политическом спектре России впервые заявлена тема «Эскадронов смерти», связанных с Навальным. И там же заявлена тема об использовании внутри страны боевого химического оружия. Мы будем требовать это расследования. И я полностью на стороне Навального. То, что произошло с ним, это беспрецедентное событие, требующее расследования», — подчеркнул политик.

На вопрос, своевременно ли была опубликована статья, когда Алексей Навальный находится в заключении, и не может ответить оппоненту, Г.Явлинский отметил: «Не скребет. Все сделано, все правильно. Меня скребет, что происходит в стране. 10 лет прошло впустую. 90 уголовных дел меня скребет. Меня дело 212 скребет. Я был на всех запрещенных акций в 2019 году. Я был в одиночных пикетах. Я поддерживаю всех, кто сидит в тюрьме, и его (Навального) тоже. Но меня скребет то, из-за чего тысячи сейчас сидят в спецприемниках», — сказал он.