Явлинский заявил об отсутствии конкуренции между «Яблоком» и Навальным

Политик, председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил об отсутствии конкуренции между «Яблоком» и Алексеем Навальным. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Алексей Навальный не участвует в выборах, не отбирает никакие голоса. Ни разу не отобрал ни одного голоса, потому что он не участвует в выборах и его люди не участвуют в выборах. Он и яблочников поддерживает, когда складывается ситуация, поэтому этого сюжета не существует на сегодняшний день — никакого конкурента», — сказал он.

Г.Явлинский добавил, что считает направление, в котором двигаются сторонники А.Навального «тупиковым» и «опасным» для россиян.

«Это критика того направления, которое становится для нашей страны все более опасным: популизма, перерастающего в национализм и имеющего перспективу вырасти. Когда они кричат, что Путин напуган до полусмерти, что еще чуть-чуть мы подтолкнем и режим рухнет – это опасный и глупый популизм. Потому что люди выходят и их сажают. Опасный для жизни людей. Как только Волков все это влупил, и еще сказал, что мы через три недели с 1 марта будем продолжать, я посчитал себя обязанным сказать прямо: граждане, это очень опасное направление, оно не имеет перспективы, оно тупиковое», — заключил он.

Ранее Григорий Явлинский опубликовал статью с резкой критикой в адрес арестованного политика Алексея Навального, обвинив заключенного под стражу оппозиционера в «разжигании примитивной социальной розни».