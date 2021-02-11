Главный редактор сайта «Медиазона» Сергей Смирнов пожаловался на «адские условия» в спецприемнике

В твитере журналиста говорится, что он чувствует себя очень плохо – у него высокое давление. Представители Общественной наблюдательной комиссии к нему не заходили. Ранее стало известно, что Смирнова перевели из четырехместной в двухместную камеру, где днем температура выше 30 градусов, а ночью батареи наоборот отключают. Он также заметил, что режим в спецприемнике Сахарово стал более жестким, в течение нескольких дней проходили обыски, а арестованным не выдавали телефоны для звонков.

Арест Смирнова по обвинению в повторном нарушении правил проведения акции, вызвал большой резонанс. В его поддержку выступили десятки российских СМИ.