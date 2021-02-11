Явлинский: В своей статье я обсуждаю не личность Навального, а политику

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что в своей статье он обсуждал не личность Алексея Навального, а политику.

«Эта статья не о нем (Навальном). Меня в статье тревожили другие темы. Меня тревожили события, которые происходят в нашей стране. В огромной степени перспективы, связанные с жизнью, судьбой и здоровьем многих людей», — сказал он.

По словам Г.Явлинского, статья была написана после слова, сказанных А.Навальным по поводу протестов, которые невозможно «было оставить без внимания». «Я должен ждать 2 года 8 месяца, чтобы высказаться по этой политической линии? Этого не будет. Я отвечаю и реагирую, я не обсуждаю личность Алексея, его какие-то поступки. Я обсуждаю политику», — подчеркнул он.

«Есть политические темы, которые обсуждают независимо от того, что кто-то сидит. Мои слова к суду никакого отношения не имеют, никаких дополнительных обвинений я не высказывал. Это не о нем. И обращение не к нему! У меня было несколько обращений: о поддержке людей, которые выходят, чтобы их поддержать и спасать», — пояснил Г.Явлинский.