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21:04, 11 февраля 2021

Бывший пресс-секретарь МВД, уволенный из-за «дела Голунова», по данным прессы, устроился в московскую мэрию

Издание «Подъем» написало, что узнало об этом случайно, когда сделало запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. Документ был подписан именем Юрия Титова. Бывший полицейский отказался обсуждать с журналистами свою работу.
Иван Голунов был задержан по обвинению в подготовке к сбыту наркотиков. Пресс-служба МВД тогда распространила фотографии нарколаборатории, которая, как утверждалось, находилась у журналиста дома. Позже выяснилось, что лишь одни снимок из девяти был сделан дома у Голунова, причем на нем не было никаких доказательств причастности корреспондента к преступлению, которое ему вменяли.



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