Вице-губернатор Петербурга не увидел предпосылок для задержания участников акции с фонариками в поддержку Навального

Вице-губернатор Петербурга не увидел предпосылок для задержания участников акции с фонариками в поддержку Алексея Навального. В интервью интернет-изданию «Фонтанка» Александр Бельский отметил, что ничего плохого в том, что человек зажигает фонарик нет, однако предположил, что проведение флешмоба в День влюбленных это «попытка достаточно популярный и известный праздник приделать себе». Он также напомнил о действующих в городе антикоронавирусных ограничениях на массовые мероприятия.

После того, как на прошлых акциях в поддержку Навального были задержаны более 10 тысяч человек, сторонники политика предложили новый формат. Силовые ведомства предупредили о недопустимости массовых беспорядков.