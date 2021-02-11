Россия выплатит компенсацию Алексею Навальному за задержание на Болотной площади в 2012 году

Министерство юстиции не стало обжаловать соответствующее решение ЕСПЧ, присудившего оппозиционеру 8,5 тысяч евро, сообщает агентство «Интерфакс». Ведомство настаивало, что арест Навального не был политически мотивированным, однако Россия не смогла доказать в Европейском суде по правам человека, что суд над оппозиционером «был необходимым в демократическом обществе».