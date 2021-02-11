Z Архив новостей новости
5 24 6 4907
20:31, 11 февраля 2021

Россия выплатит компенсацию Алексею Навальному за задержание на Болотной площади в 2012 году

Министерство юстиции не стало обжаловать соответствующее решение ЕСПЧ, присудившего оппозиционеру 8,5 тысяч евро, сообщает агентство «Интерфакс». Ведомство настаивало, что арест Навального не был политически мотивированным, однако Россия не смогла доказать в Европейском суде по правам человека, что суд над оппозиционером «был необходимым в демократическом обществе». 



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 февраля Поздравить…

5 300 6 6140 08.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

С фонарем в прекрасную Россию Формы «лидерства протеста» за прошедший месяц впечатляют…

5 298 6 25057 10.02
Новости

Силовые и надзорные ведомства опубликовали предостережения из-за возможной несогласованной акции в воскресенье Практически одновременно Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД назвали подобные акции незаконными…

5 58 6 5129
Блоги

Николай Рыбаков председатель партии «Яблоко»

Мы не отступим Реальная смена власти – это не замена одного вождя на другого, а создание политической системы, в которой вождя нет…

5 168 6 16489 18:13
Новости

Юристу ФБК Любови Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища На странице соратницы Алексея Навального в Твиттере говорится, что с завтрашнего дня ее будут возить в главное следственное управление СК по Москве на ознакомление с материалами…

5 45 6 5412
Новости

фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Зампредседателя Госдумы Пётр Толстой обвинил сторонников Алексея Навального в сотрудничестве с западными спецслужбами Единоросс сравнил анонсированную акцию с фонариками с действиями предателей в блокадном Ленинграде…

5 66 6 8045
Блоги

Карина Орлова журналист

Конгресс против Джокера: в Сенате начинается второй процесс импичмента Трампу Демократы намерены показывать многочисленные видео событий 6 января и подробно разобрать речь Трампа на митинге в тот день…

5 135 6 16465 09.02
Новости

Источники информагентств: Террористы готовят боевиков для преступлений во время массовых акций в российских городах Утверждается, что в настоящее время ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа тех, кто имеет российское происхождение или завербован в граничащих с Россией странах…

5 57 6 7044
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

За всеми людьми, которые сейчас называют себя оппозиционерами, призывают к незаконным акциям, мы видим стоящих, так сказать, западных кураторов — назовите как хотите…

5 191 6 23817 10.02
#слушать 38:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Комиссар СЕ по правам человека потребовала у главы МВД РФ объяснений по поводу большого числа задержаний на протестах В письме отмечается, что 23-го и 31-го января были задержаны около 10-ти тысяч человек, причем среди них были журналисты…

5 42 6 5379
Новости

Генпрокуратура предостерегает от участия в акции в ближайшее воскресенье, о которой объявили соратники Навального В прокуратуре напомнили, что размещение в интернете призывов к массовым беспорядкам, а также участие в таких действиях могут быть квалифицированы по статье 212-й Уголовного кодекса…

5 49 6 6474
Блоги

Павел Арзамасцев журналист, член КПРФ

Явление Явлинского народу – а, что, неплохо, Григорий Ляксеевич! Но очередной выход Явлинского к народу, ИМХО, оказался весьма, весьма неплох!..

5 52 6 7520 10.02
Новости

Сразу несколько федеральных ведомств выразили предостережение из-за объявленной акции в поддержку Алексея Навального Они назвали ее несогласованной…

5 48 6 7048
Блоги

Михаил Мягков научный директор РВИО

Выбор героев – очень серьёзный вопрос Журналист Невзоров, очевидно, плохо знает свою историю. Чему надо всё-таки, я думаю, подучиться. Он говорит, что Зоя – фанатичка, выполнявшая преступные приказы. Но давайте с вами взглянем правде в глаза…

5 165 6 24674 13:51
Блоги

Алексей Мельников публицист

Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…

5 68 6 11105 06.02
Голосование
Нужно ли исключить Явлинского из партии?
5 112 6 18640 08.02

Популярное за неделю

Новости

Der Spiegel: Юлия Навальная прилетела в Германию Ранее о том, что она уехала из России, сообщил источник «Интерфакса»...

5 36 6 20576
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Им дают удовлетворить самый гнусный инстинкт. Это не инстинкт воровства, а инстинкт забитого человека: «Да, мне плохо, у меня однокомнатная квартира, живу у коммуналке. Зато я других бью»...

5 113 6 106258 06.02
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Прав ли Григорий Явлинский, резко критикуя Алексея Навального? 
5 151 6 51727 07.02
Блоги

Алексей Елаев юрист

Про ветерана Великой Отечественной Игната Артёменко и «народных документоведов» Попробую сформулировать вопросы, накопившиеся в эти два дня у общественности, и дать на них ответы…

5 193 6 193785 07.02
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #24: Навальный — у него получилось Наповал #24: Навальный — у него получилось Доносы, обыски, пытки, ГУЛАГ, Зоя — лицо режима и прозрение…

5 144 6 80989 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8997016
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4808012

Сегодня в эфире