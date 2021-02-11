Адвокат Соболь прокомментировал сообщение о предъявленном обвинении по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Адвокат Любови Соболь прокомментировал ее сообщение в Twitter о предъявленном ей обвинении по делу о нарушении неприкосновенности жилища. Как сказал Владимир Воронин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сам он не может говорить об этом в связи с подпиской о неразглашении.

«Как стало известно из твиттера, Любови Соболь сегодня предъявили обвинение в окончательной редакции, в обвинении по второй части 139 статьи — проникновение в жилище с применением силы. И для нас это не стало это неожиданностью, мы предполагали, что именно так и будут развиваться события», – сказал он.

По словам В.Воронина, сама Любовь Соболь не признается в совершении преступления и вместе с защитой готова отстаивать свою невиновность.

«Мы будем бороться. На данный момент мы переходим к ознакомлению с материалами уголовного дела. После этого в течение 1-2 недель дело будет направлено в суд. Будем отстаивать ее невиновность, будем разбивать те экспертизы, которые находятся в материалах уголовного дела и доказывать, что их выводы не соответствуют действительности», — отметил адвокат.