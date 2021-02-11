Дуров призвал пользователей Telegram не волноваться из-за планов компании запустить рекламную платформу

Павел Дуров призвал пользователей мессенджера Telegram не волноваться из-за планов компании запустить рекламную платформу. Основатель сервиса заверил, что такие объявления не будут размещаться в чатах – как личных так и групповых. Кроме того, он отметил, что компания не будет использовать данные пользователей для показа рекламы как это делает Facebook.

Популярность Telegram начала активно расти в начале года на фоне блокировки аккаунтов сторонников Дональда Трампа в других соцсетях, а также из-за планов мессенджера WhatsApp внести изменения в политику конфиденциальности.