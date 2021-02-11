Владимир Путин планирует привиться от коронавируса в конце лета – начале осени

Об этом он рассказал на встрече с главными редакторами российских СМИ, пишет газета «КоммерсантЪ». На это время, по словам президента, у него запланировано большое количество поездок. Сейчас же в прививочном плане главы государства вакцины от гриппа и пневмококка. Ранее Путин объяснял, что не делал прививку из-за возраста, однако в конце прошлого года Минздрав разрешил вакцинацию для пожилых граждан.

Как пишет газета, президент назвал отечественный препарат «Спутник» лучшим в мире по всем показателям, но отметил, что не хочет «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами.