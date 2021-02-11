Следственный комитет, Генпрокуратура и МВД предупредили об ответственности за призывы и участие в массовых беспорядках

В сообщениях силовых ведомств не уточняется, о чем идет речь, однако они появились в преддверии флешмоба, который планируют провести в это воскресенье сторонники Алексея Навального. Глава избирательных штабов Леонид Волков предложил участникам акции выйти в свои дворы, включить фонарики на телефоне и постоять так несколько минут, а затем выложить снимки в социальной сети.

На акциях в поддержку Навального в конец января и начале февраля были задержаны более 10 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел.