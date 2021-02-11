Александр Лукашенко пообещал провести референдум по новой Конституции в следующем году

Уже до конца 2021-го, по словам белорусского президента, проект обновленного основного закона будет готов. Лукашенко также обозначил главные условия своего ухода из власти – он сказал, что в стране должны быть мир и порядок, и что в том случае, если руководить Белоруссией будут оппозиционные силы, безопасности сторонников нынешнего президента ничто не должно угрожать.