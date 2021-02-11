Юристу ФБК Любови Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища

На странице соратницы Алексея Навального в Твиттере говорится, что с завтрашнего дня ее будут возить в главное следственное управление СК по Москве на ознакомление с материалами, а через неделю-две могут начаться судебные заседания.

Ранее сегодня сайт открытые медиа написал, что Росреестр засекретил супругу предполагаемого отравителя Алексея Навального, в квартиру которого пыталась зайти Соболь. Издание пишет, что теперь вместо Ирины Кудрявцевой собственником указана «Российская Федерация».

Российские власти считают ФБК иностранным агентом.

