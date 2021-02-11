Грозев рассказал о расследовании Bellingcat, где к отравлению Кара-Мурзы и Навального причастны одни сотрудники ФСБ

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о расследовании Bellingcat, где к отравлению Кара-Мурзы и Навального причастны одни сотрудники ФСБ.

По словам Х.Грозева, совместное расследование The Insider и Bellingcat пришло к выводу, что сотрудники ФСБ, которые участвовали в отравлении Алексея Навального, были причастны к двум попыткам отравления российского политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.

«Мы все-таки решили проверить его передвижения до отравления. Группа сотрудников ФСБ начала за ним следить задолго до убийства Немцова. Очевидно, он стал мишенью в январе 2015 года. И за ним ходили и летали, последний раз это была поездка за ним в Казань. Когда он вернулся и в Москве уже почувствовал себя плохо. Они не оставили его в покое, дождались, когда он вернется из Америки с реабилитации, и стали за ним летать по регионам. Повторное отравление было в начале 2017 года в Москве. Именно эта группа была», — рассказал Х.Грозев.

По словам журналиста, исходя из множества обстоятельств, видно, что в этой операции сотрудники из «лаборатории» (НИИ-2 ФСБ) действовали вместе со Второй службой ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом).

«Доказано, что группа сотрудников ФСБ из двух разных служб, в последнем расследовании это более явно отображено, летели вместе именно за Кара-Мурзой столько раз, что нельзя исключить статистическое совпадение. Это было доказано дважды. Была программа по попытке убить этого оппозиционного политика», — пояснил он.

Х.Грозев также отметил, что это была «не просто невинная политическая слежка». «В каждой такой слежке присутствовал представитель от института криминалистики — специалист по химическому оружию. Нет никакой логики, чтобы политическая слежка к включала представителей этого института. Две поездки были именно с присутствием Кудрявцева, именно того человека, с которым разговаривал по телефону Навальный. А вторая группа действовала таким образом, который не совместив со слежкой, они всегда летели только туда, куда направлялся Кара-Мурза на несколько дней. Они никогда не следили за ним, если эта была однодневная поездка. И они никогда не летали одними и теми же рейсами, а только заранее и накануне», — рассказал он.

В.Кара-Мурза позвонил своему преследователю Роману Мезенцеву, как сказал Х.Грозев, он, как утверждается, является самым высокопоставленным сотрудником ФСБ, связанным с отравлениями.

«Не получилось вывести на долгий разговор. Кара-Мурза позвонил и представился, спросив, он ли это – Роман Михайлович? Он подтвердил, что «слушает». Кара-Мурза рассказал ему, что речь идет о расследовании его отравления, но в этот момент он сразу повесил трубку», — сказал журналист.

В расследовании упоминаются еще два сотрудника — Самофал и Валерий Сухарев (один из высокопоставленных оперативников НИИ-2). Как отмечает издание, Сухарев также в период отравления Навального в Томске совершал множество звонков Олегу Таякину, который координировал операции по отравлению из Москвы.