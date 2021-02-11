Роскомнадзор потребовал от томского СМИ удалить новость об акции с фонариками в поддержку Алексея Навального

Главный редактор издания ТВ-2 Виктор Мучник сказал, что ведомство увидело в опубликованном материале призывы к участию в незаконных массовых публичных мероприятиях – об этом пишет сайт «Открытые медиа». Редакция подчинилась требованиям регулятора и удалила новость.

На фоне большого числа задержанных на прошедших митингах новую акцию в воскресенье соратники Навального предложили провести в формате флешмоба: выйти во двор с зажженным фонариком и выложить снимок в социальную сеть.

Силовые ведомства предупредили о недопустимости массовых беспорядков.