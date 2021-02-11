Арест петербургскому рэперу Вячеславу Машнову, известному как Гнойный и Слава КПСС, сократили с семи суток до одних

Ранее его отправили в изолятор за то, что он выкрикивал, по мнению полицейских, нецензурные выражения на акции сторонников Навального.

Апелляцию по делу рэпера рассматривали буквально несколько минут. Как сообщил Эху его защитник Павел Ясман — уже сегодня Машнов выйдет из изолятора. Однако в какое именно время это произойдёт он не уточнил, сославшись на то, что нужно посчитать количество часов, которое ушло на задержание и суд. Напомню, претензии к Славе КПСС со стороны петербургский полицейских возникли после того, как он вышел второго февраля на Невский проспект. В этот вечер сторонники Навального собрались в центре города, чтобы провести несогласованную акцию в поддержку оппозиционера, которому по делу «Ив Роше» заменили условный срок на реальный.

Рэпер Машнов гулял по Невскому и на некоторых видео, которые после попали в соцсети, кричал фразу: «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка». Полицейские расценили это как мелкое хулиганство и составили на музыканта протокол по административной статье.

Напомним, на акциях сторонников Навального, которые прошли в конце января и начале февраля в Петербурге задержали суммарно более двух тысяч человек. В какой-то момент, людей, которые получали за участие в них отправляли отбывать аресты за пределы Петербурга, так как в спецприемнике закончились места.