Bellingcat связала следивших за Навальным сотрудников ФСБ с отравлением Кара-Мурзы-младшего

Расследовательская группа Bellingcat связала следивших за Алексеем Навальным сотрудников ФСБ с отравлением политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы-младшего. Как утверждается, они могут быть причастны к инцидентам, произошедшим в 2015 и 2017 годах.

Как минимум за три месяца до первого отравления Кара-Мурзы, пишет интернет-издание Insider, вместе с ним в поездках ездили офицеры ФСБ, которые фигурируют в расследовании об отравлении Навального. В частности, расследователи отмечают, что последним городом, который посетил Кара-Мурза-младший перед отравлением, была Казань. При этом в публикации говорится, что геолокации телефонов силовиков из-за давности событий уже недоступны. Однако расследователи предполагают, что сотрудники спецслужб либо нанесли токсин на вещи журналиста в Москве, либо же это произошло в Казани, однако там изначально Кара-Мурза надел другое белье. Авторы публикации предполагают, что между контактом кожи с ядом, которым мог быть «Новичок», и первыми симптомами отравления могло пройти до 3 часов.

Специальная группа ФСБ, как утверждается, следила за политиком и перед вторым отравлением, произошедшим в феврале 2017 года. Тогда его госпитализировали с диагнозом «токсическое действие неустановленного вещества». При этом в больнице токсикологическую экспертизу не провели, а образцы крови Кара-Мурзы, вывезенные в США, пропали в ФБР. Результаты исследования по неизвестным причинам были засекречены.

Владимир Кара-Мурза-младший по обоим случаям своего отравления обращался в Следственный комитет, но уголовное дело в результате заведено не было.