УЕФА открыл дело в отношении румынских судей после скандала в матче Лиги чемпионов, связанного с расизмом

Резервный арбитр и помощник главного судьи обвиняются по статье дисциплинарного кодекса, которая регулирует основные принципы поведения – об этом сообщает пресс-служба европейской федерации.

Инцидент произошел в первой половине встречи между французским ПСЖ и турецким «Истанбулом». Футболисты и тренеры покинули поле после того, как, по их словам, судья позволил себе назвать одного из представителей тренерского штаба «черным парнем». Встреча была доиграна на следующий день с другой бригадой арбитров.

