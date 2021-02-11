Бюро партии «Яблоко» поддержало тезисы из статьи Григория Явлинского с критикой Алексея Навального

В заявлении на сайте говорится, что бюро с уважением относится к людям, вышедшим на мирные акции, и расценивает действия силовиков как стремление запугать общество, но считает, что «протест без внятных и осмысленных требований не может привести к позитивным переменам».

После того, как Явлинский в своей статье обвинил Навального в популизме и использовании несовершеннолетних в политических целях, около 270 членов «Яблока» подписали открытое письмо о несогласии с позицией основателя партии.