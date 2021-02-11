«Коммерсант»: Глава Пенсионного фонда России покидает свой пост

Глава Пенсионного фонда России, по данным газеты «КоммерсантЪ», покидает свой пост. Источники издания в федеральном правительстве утверждают, что Максим Топилин объявил о своем уходе сотрудникам ПФР накануне вечером. Имя преемника он называть не стал. Официально о кадровых перестановках в ведомстве ничего не говорится. Собеседники газеты связывают информацию об отставке с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

В правительстве Дмитрия Медведева Топилин занимал должность министра труда, а до этого возглавлял Федеральную службу по труду и занятости и работал на разных должностях в аппарате правительства.