Российский спектрометр впервые обнаружил хлороводород в атмосфере Марса

В Институте космических исследований РАН считают, что это открытие ставит под сомнение возможность существования жизни на планете.

Предполагалось, что хлороводород присутствует в атмосфере Марса в очень низких концентрациях, но экспериментально ранее его не удавалось обнаружить. Специально для выявления малых составляющих атмосферы Красной планеты был создан сверхчувствительный спектрометрический комплекс ACS.

Хлороводород в атмосфере Марса не удавалось обнаружить с апреля 2018-го, когда комплекс начал работу. Спектрометр зарегистрировал вещество впервые после осеннего равноденствия в северном полушарии, когда начиналась глобальная пылевая буря.

Как рассказал «Интерфаксу» ведущий научный сотрудник института Натан Эйсмонт, данное открытие практически исключает возможность существования жизни на планете. Напомним, что хлороводород — бесцветный токсичный газ, который легко растворяется в воде, образуя соляную кислоту.

В то же время, по словам ученого, если люди отправят экспедицию на Марс, наличие хлороводорода в атмосфере не станет препятствием для исследований из-за низкой его концентрации.

Добавим, что накануне Китай заявил о выводе автоматической межпланетной станции на орбиту Марса. Одной из задач является выбор подходящего места для предполагаемой посадки на поверхность Красной планеты марсохода.