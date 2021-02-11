Барщевский: Регионы не могут отменять масочный режим, введенный из-за covid распоряжением главы Роспотребнадзора

Регионы не могут отменять масочный режим, введенный из-за распространения коронавируса распоряжением главы Роспотребнадзора, — пояснила ТАСС полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Он подчеркнул, что полномочия регионов заключаются в том, чтобы следить за исполнением этого распоряжения.

Напомним, два российских региона, Удмуртия и Чечня, сообщили, что отменяют обязательное ношение масок на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призывает не торопиться с отменой ограничений. В ВОЗ надеются, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к очередной пандемии.