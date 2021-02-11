Аккаунт племянника Джона Кеннеди удален из «Инстаграма» за высказывания о вакцинах

Социальная сеть Instagram приняла решение удалить аккаунт американского активиста и адвоката Роберта Кеннеди-младшего, племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Как в четверг сообщил телеканал Си-эн-эн такое решение соцсеть приняла в связи с его высказываниями против использования вакцин от коронавируса.

Кеннеди-младший более 15 лет последовательно выступает против вакцин и ранее лоббировал изменения в законах, предусматривающих обязательную вакцинацию детей.

Отмечается, что аккаунт Кеннеди-младшего в социальной сети Facebook с аудиторией в 300 тыс. подписчиков пока заблокирован не будет.