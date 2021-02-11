Легендарная экспозиция «Знаки памяти» Музея городской скульптуры будет закрыта еще около полугода

Это связано с передачей помещений части Александро-Невской лавры Русской православной церкви.

Второй этаж Благовещенской усыпальницы сейчас закрыт и стоит пустой. Для посетителей церковь полностью недоступна. Уникальное собрание мемориальной геральдики, символики и портретов находилось там на протяжении 20 лет. Экспозицию по требованию Комитета по культуре демонтировали еще перед Новым годом. Как рассказали «Эху Москвы в Петербурге» сотрудники музея городской скульптуры, сейчас она размещается на первом этаже усыпальницы. После восстановительных работ «Знаки памяти» заново создадут в другом музейном здании на территории Александро-Невской лавры, в Некрополе мастеров искусств. Она займет место экспозиции памятников монументальной скульптуры Петербурга, которая, в свою очередь, переедет в выставочный зал.

Напомним, Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий в конце прошлого года подписал заявку на получение в безвозмездное пользование на 100 лет помещений Благовещенской церкви, которая входит в комплекс Александро-Невской лавры. Примерно в это же время комитет имущественных отношений передал музею городской скульптуры подвальный этаж одного из домов в переулке Джамбула. Но, как пояснили его сотрудники, даже после ремонта музейные ценности там размещать будет нельзя. Министерство культуры запрещает использовать для этого подвальные помещения. Тем более в жилых зданиях.

Передача РПЦ очередных объектов недвижимости приурочена к празднованию 800-летия Александра Невского в мае этого года.