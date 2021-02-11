РВИО объяснило свое обращение в прокуратуру по поводу высказываний Невзорова о фильме «Зоя»

Российское военно-историческое общество объяснило свое обращение в прокуратуру по поводу высказываний публициста Александра Невзорова о фильме «Зоя». Научный директор общества Михаил Мягков считает, что он проявил неуважение к истории.

Ранее стало известно, что общество просит проверить высказывания Невзорова на предмет нарушения статьи о реабилитации нацизма.

Сам публицист говорил «Эху Москвы», что его РВИО пытается оправдать провал фильма в прокате.

Накануне Госдума ужесточила наказание за реабилитацию нацизма, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР. Штрафы для юридических лиц могут составить до 3 миллионов рублей.