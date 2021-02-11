В российских школах могут появиться учебники под редакцией помощника президента Владимира Мединского, сообщает агентство РИА-Новости. Речь идет об учебных пособиях по отечественной и зарубежной истории. Напомним, что Мединский также возглавляет Российское военно-историческое общество. Сам он, говоря об учебниках, отметил, что это довольно инновационный подход к изучению истории.