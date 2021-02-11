Z Архив новостей новости
5 3 6 207
18:19, 11 февраля 2021

В российских школах могут появиться учебники под редакцией помощника президента Владимира Мединского

В российских школах могут появиться учебники под редакцией помощника президента Владимира Мединского, сообщает агентство РИА-Новости. Речь идет об учебных пособиях по отечественной и зарубежной истории. Напомним, что Мединский также возглавляет Российское военно-историческое общество. Сам он, говоря об учебниках, отметил, что это довольно инновационный подход к изучению истории.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 февраля Поздравить…

5 301 6 6062 08.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

С фонарем в прекрасную Россию Формы «лидерства протеста» за прошедший месяц впечатляют…

5 255 6 22157 10.02
Новости

Генпрокуратура предостерегает от участия в акции в ближайшее воскресенье, о которой объявили соратники Навального В прокуратуре напомнили, что размещение в интернете призывов к массовым беспорядкам, а также участие в таких действиях могут быть квалифицированы по статье 212-й Уголовного кодекса…

5 56 6 5837
Новости

Источники информагентств: Террористы готовят боевиков для преступлений во время массовых акций в российских городах Утверждается, что в настоящее время ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа тех, кто имеет российское происхождение или завербован в граничащих с Россией странах…

5 52 6 5593
Новости

фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Зампредседателя Госдумы Пётр Толстой обвинил сторонников Алексея Навального в сотрудничестве с западными спецслужбами Единоросс сравнил анонсированную акцию с фонариками с действиями предателей в блокадном Ленинграде…

5 64 6 7068
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

За всеми людьми, которые сейчас называют себя оппозиционерами, призывают к незаконным акциям, мы видим стоящих, так сказать, западных кураторов — назовите как хотите…

5 199 6 23636 10.02
#слушать 38:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Сразу несколько федеральных ведомств выразили предостережение из-за объявленной акции в поддержку Алексея Навального Они назвали ее несогласованной…

5 47 6 5864
Блоги

Михаил Мягков научный директор РВИО

Выбор героев – очень серьёзный вопрос Журналист Невзоров, очевидно, плохо знает свою историю. Чему надо всё-таки, я думаю, подучиться. Он говорит, что Зоя – фанатичка, выполнявшая преступные приказы. Но давайте с вами взглянем правде в глаза…

5 109 6 13789 13:51
Новости

Комиссар СЕ по правам человека потребовала у главы МВД РФ объяснений по поводу большого числа задержаний на протестах В письме отмечается, что 23-го и 31-го января были задержаны около 10-ти тысяч человек, причем среди них были журналисты…

5 40 6 5159
Блоги

Карина Орлова журналист

Конгресс против Джокера: в Сенате начинается второй процесс импичмента Трампу Демократы намерены показывать многочисленные видео событий 6 января и подробно разобрать речь Трампа на митинге в тот день…

5 123 6 16347 09.02
Блоги

Павел Арзамасцев журналист, член КПРФ

Явление Явлинского народу – а, что, неплохо, Григорий Ляксеевич! Но очередной выход Явлинского к народу, ИМХО, оказался весьма, весьма неплох!..

5 53 6 7223 10.02
Новости

фото: Alexander Zemlianichenko / ТАСС Юлия Навальная прилетела во Франкфурт, сообщила немецкая газета Spiegel По данным издания, жена оппозиционного политика Алексея Навального прибыла в Германию с частным визитом…

5 34 6 5371
Блоги

Алексей Мельников публицист

Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…

5 68 6 11026 06.02
Голосование
Нужно ли исключить Явлинского из партии?
5 113 6 18592 08.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Послание Сергею Викторовичу Иваненко Наш с вами партийный стаж в «Яблоке» совпадает до минуты. У нас – граждан, пришедших в политику в 1980-е годы, – осталось не так много физического и политического времени. Мы не бессмертны, к счастью…

5 77 6 13443 15:10
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не можете защитить – не зовите на митинги Добивайтесь, раз уже так сложилось, согласований и ведите дело так, чтобы никто их пришедших не пострадал…

5 73 6 13707 05.02

Популярное за неделю

Новости

Der Spiegel: Юлия Навальная прилетела в Германию Ранее о том, что она уехала из России, сообщил источник «Интерфакса»...

5 36 6 18408
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Им дают удовлетворить самый гнусный инстинкт. Это не инстинкт воровства, а инстинкт забитого человека: «Да, мне плохо, у меня однокомнатная квартира, живу у коммуналке. Зато я других бью»...

5 113 6 105674 06.02
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Прав ли Григорий Явлинский, резко критикуя Алексея Навального? 
5 151 6 51024 07.02
Блоги

Алексей Елаев юрист

Про ветерана Великой Отечественной Игната Артёменко и «народных документоведов» Попробую сформулировать вопросы, накопившиеся в эти два дня у общественности, и дать на них ответы…

5 192 6 191181 07.02
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #24: Навальный — у него получилось Наповал #24: Навальный — у него получилось Доносы, обыски, пытки, ГУЛАГ, Зоя — лицо режима и прозрение…

5 144 6 80506 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8996843
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4807848

Сегодня в эфире