Foreign Policy: Сторонники Владимира Путина готовятся к его неизбежному уходу с политической сцены

Сторонники Владимира Путина готовятся к его неизбежному уходу с политической сцены, — считают авторы публикации в американском журнале Foreign Policy. «Российское руководство стремится установить долгосрочную политическую стабильность, которая не позволит следующим лидерам страны нарушать созданный ими баланс», — пишет издание (перевод сайта Инопресса). — С собственной патриотической точки зрения Путина, это избавит Россию от …. некомпетентного лидера, который позволил бы ослабить государство изнутри. Основным механизмом обеспечения этой преемственности является недавняя серия конституционных изменений», — утверждают обозреватели издания. Также в статье говорится: «Правильное проведение этих изменений приведет Россию к такой форме лидерства, которая опирается на консенсус между ключевыми заинтересованными сторонами, а не на одну индивидуальную политику управления». Необходимо «проделать это эффективно, изменить политическую культуру, создать определенный фундамент стабильности, а не систему, построенную на связях и харизме одного человека…, чтобы облегчить переход… к постпутинской эпохе». Авторы, один из которых является доктором наук факультета международной истории Лондонской школы экономики, а другой – экспертом в области стратегической разведки, не исключают, что уход Путина, выход на пенсию или смерть, «могут вызвать острую конкуренцию внутри элит, что приведет их к тупику, а не к консенсусу»: «С учетом сложности этой политической трансформации, недостаточное понимание Западом структур российского руководства представляет серьезную проблему, — продолжает Foreign Policy. – Западным правительствам стоит начать думать о том, как будет выглядеть Россия без Путина…, отслеживая возможности для развития и поддержки людей во властных структурах, которые могут направить Россию по курсу, более благоприятному интересам США, — говорится в статье, — «быть предельно расчетливыми в использовании адресных санкций против членов российского правительства»…, «чтобы избежать отчуждения от Запада следующего поколения российских лидеров».

Эксперты Foreign Policy считают, что будущие сдвиги в том, как и кем управляется Россия, произойдут в лучшем случае через пару десятилетий.