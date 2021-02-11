Шихсаидов назвал монтажом видео, где похожий на него человек предлагает подбрасывать наркотики политическим оппонентам

Спикер парламента Дагестана назвал монтажом видеоролик, на котором похожий на него человек предлагает подбрасывать оружие и наркотики политическим оппонентам.

После нашумевшего ролика со скандальными высказываниями Хизри Шихсаидову пришлось оправдываться. Авторов видео спикер Народного собрания Дагестана и член партии Единая Россия назвал «монтажниками с хорошей фантазией». По словам Шихсаидова люди, которые присутствовали на заседании, могут легко опровергнуть слова, прозвучавшие в ролике. Председатель парламента республики добавил, что ему некогда заниматься подобной риторикой и время даст ответы на все вопросы. Свою позицию Шихсаидов озвучил в соцсети Инстаграм, где немного раньше в одном из сообществ появилось видео, вызвавшее возмущение и осуждение со стороны интернет-пользователей. На видео человек, похожий на председателя парламента Дагестана, он в медицинской маске рассказывает собеседникам, как устранить политических оппонентов. Звучат слова о большом количестве патронов и наркотиков и о том, что их могут найти в кармане тех, кто идёт против власти. Видео было опубликовано только вчера, при этом судя по дате записи оно было сделано осенью прошлого года. В момент предположительно обсуждения муниципальных выборов в Дагестане. Заседание как пишет местная газета Новое дело скорее всего проходило в кабинете главы Кумторкалинского района, где в ряде сёл кандидаты-единороссы выступили слабее самовыдвиженцев. Спикеру парламента Дагестана, которого интернет-пользователи и некоторые СМИ заподозрили в угрозах политическим противникам, 73 года. 8 лет Шихсаидов занимает эту должность, столько же лет он возглавляет региональное отделение партии Единая Россия. До этого он был депутатом Госдумы двух созывов.

Руководство Единой России видеозапись пока не прокомментировало.