Bellingcat связала сотрудников ФСБ, которых подозревают в отравлении Навального, с отравлениями Кара-Мурзы-младшего

Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что сотрудники ФСБ, которых подозревают в отравлении политика Алексея Навального, могут быть причастны к обоим отравлениям политика Владимира Кара-Мурзы-младшего. Это было в мае 2015-го года и в феврале 2017-го. В обоих случаях Кара-Мурза оказывался в больнице после поездок.

Как сказал сам председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший в эфире радиостанции «Эхо Москвы», он не сомневался в том, что был отравлен. «Ничего нового в этом исследовании я для себя не узнал, потому что с самого начала было понятно, что это было намеренное отравление с целью убить. Это ответ российской власти на мою многолетнюю работу по продвижению законов Магнитского в западных странах по введению персональных санкций в отношении коррупционеров и нарушителей прав человека в ближнем окружении Владимира Путина», — сказал он. Оппозиционный политик сказал, что также попытался лично позвонить своим отравителям. «Одно дело умом понимать, что тебя отравили, а другое — когда тебе показывают фотографии, фамилии и должности конкретных людей. Я давно так не нервничал, когда сегодня с Хросто Грозевым звонили одному из несостоявшихся убийц, господину Роману Мезинцеву из службы ФСБ по защите конституционного строя. Я набрал номер, уточнил имя, когда я представился, он положил трубку. Когда мы хотели еще позвонить тем сотрудникам, которые были вычислены, то их телефоны были выключены. Видимо их предупредили», — рассказал политик. По словам В.Кара-Мурзы, работу, которую сделал Bellingcat, должен был проделать Следственный комитет Российской федерации. «Я благодарен Bellingcat и Insider за ту работу, которую должен был сделать Следственный комитет РФ, который до сих пор мне не ответил по поводу возбуждения уголовного дела по факту 2-х покушений на убийство российского гражданина на территории РФ», — отметил он.

Журналист Мария Баронова уверена в том, что Владимир Кара-Мурза-младший был отравлен. «Мои ощущения — то, что происходило в том числе вокруг меня во время второго отравления Кара-Мурзы, а также опираясь на слова врача, лечившего Владимира, Проценко, полагаю, что отравление имело место. Все передвижения сотрудников ФСБ — эти телефоны были в руках людей, которые следили за Навальным. Мы не знаем, что они делали, но они следили. И это были скорее всего сотрудники ФСБ. Некоторые выясненные телефоны, которые передвигались за Навальным, в том числе передвигались и за Кара-Мурзой», — сказала М.Баронова.