Силовые и надзорные ведомства опубликовали предостережения из-за возможной несогласованной акции в воскресенье

Силовые и надзорные ведомства опубликовали предостережения из-за возможной несогласованной акции сторонников Алексея Навального в воскресенье. Практически одновременно Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД назвали подобные акции незаконными.

Позиции, с которыми выступают различные ведомства из-за объявленной сторонниками политика Алексея Навального акции, остались неизменными. В МВД, в частности, рекомендовали руководствоваться «здравым смыслом» и упомянули об административной и уголовной ответственности за участие в несогласованных мероприятиях. Кроме того, в полиции напомнили о сохраняющихся коронавирусных ограничениях.

В Генпрокуратуре, тем временем, упомянули об ответственности за участие в массовых беспорядках. Призывы к ним в интернете могут быть квалифицированы по той же статье, добавили в надзорном ведомстве. А в Следственном комитете назвали недопустимым и уголовно наказуемым вовлечение в несогласованные акции несовершеннолетних.

Начиная с середины января власти перед каждой акцией сторонников Навального выступают с предостережениями о том, что митинги не согласованы. За этим следует массовое задержание протестующих.

Тем временем на фоне таких предостережений источник агентства ТАСС утверждает, что радикальные исламисты готовят боевиков для совершения терактов на местах проведения массовых акций. По словам собеседника агентства, такую подготовку ведут главари террористического альянса «Хайят Тахрир аш Шам», запрещенного в России. Он, по оценкам агентства, насчитывает до 20 тысяч боевиков и контролирует большую часть сирийской провинции Идлиб.

Как утверждается, главари боевиков нацелили своих сторонников на теракты сразу в нескольких городах России, каких именно – не уточняется. Подготовка же, по сведениям источника, ведется из числа наиболее доверенных и опытных боевиков, завербованных в граничащих с Россией странах или имеющих российское происхождение. Комментариев со стороны ФСБ на этот счет пока не поступало.

Силовые ведомства, предостерегая от участия в несогласованных акциях, действуют в рамках своей компетенции, — сказал «Эху Москвы» первый зампред думского комитета по безопасности Эрнест Валеев.

Анонсировавший на воскресенье новую акцию руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков ранее говорил о кардинальной смене формата мероприятия. Он предлагал выйти во дворы с включенными фонарями и постоять так несколько минут, а затем выложить видеозаписи в соцсетях. Руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков утверждает, что акция с фонариками должна показать, что любовь сильнее страха.

Писатель и журналист Виктор Шендерович в эфире «Эха Москвы» сказал, что организатором протестов выступает не оппозиция, а власти. Власть просто не умеет креативно реагировать на протесты, добавил Шендерович.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович потребовала у главы МВД России Владимира Колокольцева объяснений по поводу большого числа задержаний в ходе недавних протестных акций в России. В письме отмечается, что 23-го и 31-го января были задержаны около 10-ти тысяч человек, причем среди них были журналисты. Миятович ссылается на данные различных правозащитных организаций и на открытые источники.