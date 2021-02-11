Авиакомпания S7 разрешила перевозить в салоне самолета до пяти животных

Раньше на отдельном месте рядом с хозяином могли путешествовать не более двух питомцев. Нововведение вступит в силу со следующей недели.

Представитель перевозчика в разговоре с агентством ТАСС, что впервые брать животных в салон разрешили в конце прошлого года и спрос на новую услугу оказался высоким. При этом в компании заверили, что требования безопасности полетов и интересы всех пассажиров при этом по-прежнему учитываются.

