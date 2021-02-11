Росреестр засекретил супругу предполагаемого отравителя Алексея Навального

Сайт «Открытые медиа» со ссылкой на выписку из Единого реестра государственной недвижимости на квартиру пишет, что теперь вместо Ирины Кудрявцевой собственником указана «Российская Федерация». При этом в документе остались имена тещи и сына Кудрявцева, а сам он значится как собственник другой квартиры в этом доме.

Кудрявцев был назван в числе восьми сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению оппозиционера. Вскоре после публикации расследования соратница Навального Любовь Соболь приехала к дому Кудрявцева и попыталась с ним поговорить, но была задержана полицией. На нее завели уголовное дело о незаконном проникновении в жилище.

