Расследовательская группа Bellingcat связала сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, с отравлением Кара-Мурзы-младшего. Предполагается, что силовики могут быть причастны к обоим покушениям на политика весной 2015 и зимой 2017 годов. Bellingcat проанализировал поездки Кара-Мурзы в течение года до отравления и сравнил их с поездками фигурантов расследования, посвященного отравлению Навального.

По обоим случаям своего отравления Кара-Мурза обращался в Следственный комитет, но дело так и не было заведено.