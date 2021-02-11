Президент Белоруссии Лукашенко пообещал к началу следующего года вынести на референдум проект новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал к началу следующего года вынести на референдум проект новой Конституции. Об этом он сказал в ходе заседания Всебелорусского народного собрания.

Предполагается, что в течение этого года текст новой Конституции Белоруссии будет не только подготовлен, но и, как выразился Лукашенко, «обсужден всенародно». Что под этим подразумевается, пока не ясно. Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что речь будет идти о «радикальном перераспределении полномочий». А это, в свою очередь, вызовет необходимость изменения многих законов, добавил белорусский президент. Он уверяет, что после этого вопрос о его уходе со своего поста решится.

Контуры новой белорусской Конституции и то, как именно будут перераспределены полномочия, пока также не уточняются. Однако Лукашенко, поясняя необходимость таких перемен, сказал, что нынешний объем полномочий президента слишком тяжел для одного человека. Кроме того, он утверждает, что в случае прихода оппозиции к власти она могла бы пригласить иностранные войска. В том числе эта проблема вынуждает разработать новый проект Основного закона, добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко подчеркивал важную роль Всебелорусского народного собрания, открывшегося сегодня, в конституционной реформе. Однако пока не ясно, в чем именно она будет заключаться.

О разработке новой Конституции Лукашенко заявлял ранее на фоне массовых протестов, начавшихся после президентских выборов. В августе прошлого года Центризбирком Белоруссии объявил Лукашенко победителем с результатом в 80% голосов.

Александр Лукашенко не смог закончить свою речь на Всебелорусском народном собрании из-за кашля.

Напомним, что президент Белоруссии переболел коронавирусом летом прошлого года