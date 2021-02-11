Bellingcat узнала о связи предполагаемых отравителей Навального с покушениями на Кара-Мурзу-младшего

Расследовательская группа Bellingcat узнала о связи предполагаемых отравителей Алексея Навального с покушениями на Владимира Кара-Мурзу-младшего. В Bellingcat проанализировали маршруты путешествий политика за год до отравления в 2015-м году и выяснили, что теми же рейсами летали силовики, о которых говорилось в расследовании, касающемся Навального. В ходе расследования Кара-Мурза лично позвонил одному из преследователей, но тот повесил трубку, когда услышал вопрос. Возбуждать дела об отравлении Следственный комитет в обоих случаях отказался.