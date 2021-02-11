Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде этим вечером

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал агентству Интерфакс, что может повториться транспортный коллапс трехлетней давности. Снег, по его оценкам, будет идти, не переставая, двое суток. Кроме того, он отметил, что в пятницу и субботу в Москве ожидается незначительное ослабление морозов, но с воскресенья температура воздуха вновь начнет понижаться.
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