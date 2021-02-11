Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на нефть

В первом квартале этого года ожидается его падение на 1 миллион баррелей в сутки. Как отмечает газета «Коммерсантъ», агентство ведет себя осторожно в отношении прогнозов из-за возможного влияния новых мутаций коронавируса. На днях стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже впервые с начала прошлого года превысила отметку 61 доллар за баррель.