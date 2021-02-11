В российских школах могут появиться учебники под редакцией Владимира Мединского

Речь идет о книгах по истории России и зарубежных стран, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на самого помощника президента и председателя Российского военно-исторического общества. Выступая на презентации РВИО в книжном клубе Мединский сказал, что общий тираж серии, которая насчитывает свыше 100 томов, составил более миллиона экземпляров – почти все издания находятся в магазинах или учебных заведениях, а не хранятся на складах. Подход, используемый в них, Мединский назвал «довольно инновационным».