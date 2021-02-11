Террористы, по сведениям прессы, готовят боевиков для преступлений на массовых акциях

Такие нападения готовятся в различных российских городах – утверждают собеседники агентств ТАСС и РИА Новости в правоохранительных органах.

Соответствующее сообщение появилось на фоне усиления протестной активности в стране. В конце января и начале февраля сторонники Алексея навального провели уже три акции в поддержку арестованного политика. На фоне большого числа задержанных – свыше 11 тысяч – новую акцию в воскресенье предложили провести в формате флешмоба: выйти во двор с зажженным фонариком и выложить снимок в социальную сеть.

Силовые ведомства предупредили о недопустимости массовых беспорядков.