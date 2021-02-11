Евросоюз начал обсуждение санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным

По сведениям агентства Bloomberg, послы ЕС затронули эту тему накануне на фоне визита верховного представителя по внешней политике Жозепа Борреля в Москву. Источники агентства утверждают, что ни одна из стран не стала возражать против предложения о санкциях. Сам Боррель, вернувшись из России, говорил, что выступает за расширение ограничительных мер, так как Кремль, по его словам, не оправдал ожиданий.

