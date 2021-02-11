В США умер владелец порнографического журнала «Хастлер» Ларри Флинт

Ему было 78 лет. По данным газеты The Washington Post, он умер у себя дома в Лос-Анджелесе.

Ларри Флинт неоднократно участвовал в юридических спорах со сторонниками ограничения порнографии. Его до последних дней интересовали политические темы.

Журнал «Хастлер» пришелся по душе многим американцам в 60-70 годы, — напомнил «Эху Москвы» бывший главный редактор российской версии журнала «Плейбой» Артемий Троицкий.

В 2017-м году Ларри Флинт заявил о вознаграждении в 10 миллионов долларов за сведения, которые могли бы стать поводом для объявления импичмента Дональду Трампу.