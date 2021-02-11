Минфин Белоруссии не подтверждает информацию о запросе Минска на российский кредит в 3 миллиарда долларов

В интервью Интерфаксу представитель ведомства Ирина Комар заявила, что никаких новых договоренностей нет. Газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники пишет, что Александр Лукашенко в ходе визита в Россию попросит о выделении еще одного кредита. По сути речь идет о досрочном доступе к остатку средств, предоставленных российским правительством на строительство Белорусской атомной электростанции. Визит Лукашенко в Россию может состояться до конца февраля.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался говорить что-либо конкретное о предстоящей встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина. Песков также не подтвердил информацию по поводу новых кредитов.