Комиссар Совета Европы по правам человека потребовала объяснений по поводу большого числа задержаний на протестах в РФ

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович потребовала у главы МВД России Владимира Колокольцева объяснений по поводу большого числа задержаний в ходе недавних протестных акций в России. В письме отмечается, что 23-го и 31-го января были задержаны около 10-ти тысяч человек, причем среди них были журналисты. Миятович ссылается на данные различных правозащитных организаций и на открытые источники.

Европейский союз, по данным агентства Bloomberg, начал обсуждать санкции из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. Ни одна из стран не возражала против обсуждения этого вопроса.