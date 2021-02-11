Боевики, по информации источников российских государственных агентств, готовят теракты на массовых акциях протеста

Боевики, подконтрольные исламистам, по информации источников российских государственных агентств, готовят теракты на массовых акциях протеста. Такие предупреждения появились в преддверии флешмоба в поддержку Алексея Навального.

Террористы готовят наиболее доверенных и опытных боевиков из числа тех, кто имеет российское происхождение или завербован в странах, которые граничат с Россией. Это утверждают источники агентств РИА Новости и ТАСС в силовых структурах. По словам собеседников, теракты могут произойти в местах проведения массовых уличных акций в разных городах нашей страны. За этим возможно стоят боевики запрещённой в России группировки «Джебхат ан Нусра» и коалиция ряда других исламистских объединений. Официально в силовых ведомствах информацию о готовящихся терактах не комментировали.

Отметим, такие сообщения появились вскоре после намерения сторонников Алексея Навального провести новую акцию в его поддержку, на этот раз в виде флешмоба. Он намечен на воскресенье. Соратник политика Леонид Волков предложил людям включить фонарики мобильных телефонов во дворах своих домов, постоять так несколько минут и затем выложить видео в соцсетях. Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили об ответственности за незаконные митинги. При этом в заявлениях ведомств не указывается о призывах на какую именно акцию идет речь, но трактовать их собираются как массовые беспорядки.

На нескольких несогласованных акциях в поддержку Навального были задержаны больше 11-ти тысяч человек по всей стране, возбуждены десятки уголовных дел.